Af Jakob Schultz

Der sker fremskridt inden for behandlingen af hjerte-kar-lidelser, og udviklingen er langtfra slut, for forskningen fører nye gennembrud med sig, som vil kunne gøre behandlingerne endnu mere effektive i fremtiden.

»Vi har de seneste år været vidne til indførelsen af en række nye behandlinger, som har forbedret håndteringen af hjertepatienter i Danmark, herunder inden for bl.a kateterbaseret behandling af klapsygdomme og medicinsk behandling af hjertesvigt. Forbedringerne sker løbende, og flere lovende behandlinger er på vej,« siger Martin Bødtker Mortensen, der vurderer, at de praktiserende læger har en afgørende betydning i forhold til at være medvirkende til at opdage og opspore hjerte-kar-problemer hos patienterne tidligt ved at henvise dem til videre undersøgelser ved mistanke om mulige lidelser.

»Den praktiserende læge spiller en afgørende rolle i det optimale hjertepakkeforløb. Den bedste visitation, udredning og behandling har udgangspunkt i ‘den gode henvisning’ fra den praktiserende læge med angivelse af relevante symptomer og risikoprofil, herunder fund fra den objektive undersøgelse,« siger han og forklarer, at hjertepakkeforløbene også har betydet meget for behandlingen og den tidlige og forebyggende indsats.

»Hjertepakkeforløb har betydet et løft for diagnostik og behandling af flere hjertesygdomme, herunder iskæmisk hjertesygdom og hjerteklapsygdomme. Pakkeforløbene har medført, at patienter mistænkt for hjertesygdom i vid udstrækning får samme korrekte udredning og behandling uden unødig ventetid,« siger Martin Bødtker Mortensen, der forudser et større gennembrud inden for den individualiserede medicin, der ligesom på andre områder vil kunne ændre og forbedre behandlingen for den enkelte patient.

»Det nye mantra er ‘personalized medicine’ eller individualiseret medicin. I dag har vi en række behandlingsregimer inden for de forskellige hjertesygdomme, hvor alle patienter med en specifik hjertesygdom får stort set den samme medicin. I fremtiden vil vi formentlig i større grad skræddersy behandlingen baseret på den enkelte patients biologiske karakteristika og hjertesygdom, så de får mest mulig gavn af behandlingen.«



Martin Bødtker Mortensen, 32

Medforfatter til kapitlet ‘Hjerte-kar-sygdomme’ i ­Praktisk Medicin 2017

Særligt fokus på åreforkalkning, iskæmisk hjerte­sygdom og risikoprædiktion.

2015: Ph.d., Aarhus Univeritetshospital

2013: Young Investigator Award

2011: Cand.med., Aarhus Universitet