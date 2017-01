Af Jakob Schultz

Virusinfektioner ses oftere. Antibiotika-æraen vil formentlig ende, og nye probiotika vil måske være på vej til behandling af infektioner. Til gengæld vil der ske en udvikling inden for behandling af virusinfektioner. Et område, hvor man i dag ikke har nogen effektive behandlinger. Sådan tror speciallæge i øre-næse-halssygdomme, Torben Lildholdt, Horsens, at fremtiden ser ud om 10-20 år.

»Vi vader i virusinfektioner. Der må komme noget, og får man først styr på det, så vil vores område ændre sig rigtig meget. Men der er man slet ikke endnu,« siger Torben Lildholdt, der er sikker på, at medicinalfirmaerne vil få et gennembrud, når det gælder midler til behandling af virusinfektioner. Når det gælder cancer, oplever han, at flere tilfælde opdages tidligt, hvilket resulterer i en bedre behandling.

»Den tidlige opsporing sker jo allerede nu. Vi ser masser af mennesker med tidlig cancer, som vi aldrig så før. Det er en stigende udfordring i dagligdagen, for jeg bruger halvdelen af min tid på det. Vi får mange henvist fra praktiserende læger. Flere end før. Der er sket en masse med pakkeforløbene, som gør, at vi skal sende patienterne af sted, hvis vi har mistanke om, at de kan have cancer. Behandlingsmæssigt er der en stille og rolig udvikling, hvor man prøver nye ting af, men det er ikke et kvantespring, men en kontinuerlig udvikling,« siger han og forklarer, at et af de store områder er funktionsproblemer.

Muskelspændinger i nakke, hals, kæbe og så videre er et kæmpeproblem, og der sker ingen udvikling. Hvis man f.eks. skærer tænder, så har man i de sidste 50 år behandlet det med en bideskinne til at sove med. Det er ikke særlig tilfredsstillende, da det er ubehageligt og kun er symptombehandlende. Men der er ikke noget, der tyder på, at det ændrer sig, fordi der er ikke penge i at udvikle en ny behandling,« siger Torben Lildholdt, der åbnede sin specialpraksis for 15 år siden. En periode, hvor han også har set et fald i antallet af bihulebetændelser.

»Man ser generelt færre banale infektioner. Kæbehule- og halsbetændelser ser vi meget få af i dag. Ingen har en forklaring, men det er formentlig et kulturfænomen, fordi vi lever bedre. I ulandene har de stadig en astronomisk høj forekomst af de infektioner. Da jeg startede i speciallægepraksis, kæbehulepunkterede vi mindst én patient hver dag. I dag er det måske en gang i kvartalet. Så på de 15 år er hyppigheden af kæbehulepunktering faldet betragteligt i vores praksis. Det samme gælder mellemørebetændelse. For 15 år siden prikkede vi hul på en trommehinde hos et barn mindst en gang om ugen. Det gør vi jo næsten aldrig mere,« siger Torben Lildholdt.



Torben Lildholt, 70

Forfatter til kapitlet ‘Øre-næse-hals-sygdomme’ i Praktisk Medicin 2017

2000: Privatpraktiserende, Øreklinikken, Horsens

1983: Dr.med.

1982: Speciallæge

1987-2000: Overlæge på ØNH-afdelingen, Vejle Sygehus

Omfattende videnskabelig aktivitet med internationale foredrag.