MADRID (Dagens Medicin) – Tre måneder efter skift fra behandling med original-etanercept Enbrel til den biosimilære version Benepali, var sygdomsaktiviteten blandt de skiftede artritpatienter stort set upåvirket, og sammenlignelig med svingninger i sygdomsaktiviteten tre måneder før skiftet fandt sted.

Det viser en dansk registerundersøgelse baseret på data fra DANBIO, som Bente Glintborg, overlæge på Gentofte Hospital og post. doc. på Videncenter for gigt og rygsygdomme på Rigshospitalet, Glostrup, har præsenteret på EULAR.

»Ønsket om at lave undersøgelsen udspringer af en klinisk interesse for effekten af det politisk påtvungne skift fra original til biosimilær etanercept, som fandt sted fra april 2016 og frem,« siger Bente Glintborg.

Med udgangspunkt i den landsdækkende kliniske database DANBIO identificerede forskerne bag undersøgelsen 1.548 patienter, der var skiftet fra Enbrel til Benepali – 891 patienter med reumatoid artrit, 335 med psoriasisartrit, og 322 med spondylartrtit. Forud for skift til biosimilær behandling var patienterne i gennemsnit behandlet med Enbrel i fem år, og 60 pct. fik samtidig behandling med methotrexat.

For hovedparten af patienterne var deres sygdomsaktivitet næsten uændret tre måneder før og tre måneder efter skiftet. Over en opfølgningsperiode på fem måneder efter skift til biosimilær behandling, stoppede ni pct. af patienterne deres behandling med Benepali. Højere sygdomsaktivitet og ingen samtidig behandling med methotrexat var de væsentligste årsager til at stoppe behandling med Benepali.

Da et tilsvarende tvungent skift for infliximab fandt sted i 2015 viste en efterfølgende undersøgelse samme tendens som med etanercept.

»På den amerikanske reumatologikongres til efteråret har vi etårsdata for konsekvenser af etanercept-skift med,« siger Bente Glintborg.