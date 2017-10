Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

To pct.-kravet betyder, at regionerne hvert år har skulle lave to pct. flere behandlinger på deres sygehuse end året før uden at bruge flere penge. Dansk Folkeparti og regeringen aftalte onsdag aften at suspendere to pct.-kravet i 2018 og lave en ny model fra 2019. I mange tilfælde har regionerne smurt to pct.-kravet tyndt ud […]