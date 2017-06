Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

MADRID (Dagens Medicin) – 75 pct. af de patienter med reumatoid artrit, psoriasisartrit og spondylartrit, der ved en screening blev vurderet til at have høj risiko for hjerte-kar-sygdom, opsøgte inden for tre måneder egen læge. Men kun hver tredje af de højrisikopatienter, der blev anbefalet at opsøge egen læge, fik lavet en relevant intervention, hvad […]