Rigshospitalets Hjertecenter har indgået aftale med medico-virksomheden Medtronic, der over en femårig periode skal agere som en slags eksterne konsulenter for afdelingen. Helt konkret skal de stå for lagerstyring og tage sig af den logistiske del af operationsplanlægningen. »Vi får dem til at kigge på nogle bestemte områder, som vi tænker, vi kan professionalisere bedre, […]