Norsk professor får international pris fra Rigshospitalet

Onsdag 6. dec. får den norske professor Tom Eirik Mollnes overrakt Rigshospitalets internationale KFJ-pris 2017. Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse. Sammen med professor Peter Garred fra Rigshospitalet forsker han i, hvordan immunforsvaret kan gå til angreb på egen krop og forårsage blandt andet blodforgiftning og hjertekarsygdom.

Den del af det medfødte immunforsvar, som Tom Eirik Mollnes og Peter Garred har samarbejdet om, kaldes komplementsystemet og er specielt vigtig for at beskytte os mod for eksempel meningokokinfektion. De to forskere har fundet ud af, at dette forsvar også kan blive vores egen værste fjende i de tilfælde, hvor komplementsystemet bliver over-aktiveret eller ‘narret’ til at angribe kroppen selv. I de tilfælde udvikles der en uønsket betændelsesreaktion, som skader patientens eget væv. Skadesreaktionerne sker ved udvikling af hjertekarsygdom, som kan resultere i blodpropper i hjerte og hjerne.

Professor Tom Eirik Mollnes og professor Peter Garred har samarbejdet om at udvikle nye metoder til at måle aktiviteten i det medfødte immunsystem, der nu er etableret som standardmetode over hele verden.

Prisen gives årligt til en international forsker på højt niveau. Forskeren må ikke være ansat på Rigshospitalet, men skal have et eksisterende samarbejde med ét eller flere af hospitalets internationale forskningsmiljøer. Med prisen følger en donation på 1,5 mio. kr. til yderligere forskning fra Kirsten og Freddy Johansens Fond.