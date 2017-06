Netværk er en stor del af kongressen

I 2000 var professor Merete Lund Hetland med til at etablere den nationale database DANBIO, og hun er fortsat formand for DANBIOs styregruppe. Derfor følger hun også med stor interesse forskningsresultater fra de øvrige europæiske lande, som præsenteres på EULAR. Men kongressen er for Merete Lund Hetland især et forum for ’netværking’ med kollegaer fra resten af verden.

»Møder med forskningskolleger fylder meget af min tid på EULAR,« siger Merete Lund Hetland, der på årets kongres selv står for præsentationen af langtidsdata fra det såkaldte CIMESTRA-studie, som i 2006 præsenterede resultaterne af et nyt og banebrydende behandlingsprincip ved nyopstået leddegigt. I studiet blev tabletbehandling med binyrebarkhormon erstattet med injektioner med binyrebarkhormon direkte i patienternes hævede led. Behandlingen gav langt bedre resultater og færre bivirkninger, og Merete Lund Hetland vil på årets EULAR præsentere 11-årsdata for patienterne fra CIMESTRA-studiet.

Inden for det seneste år er to af de såkaldte JAK-kinasehæmmere til reumatoid artrit kommet på markedet. Merete Lund Hetland håber at se nye data for effekt og sikkerhed for den nye generation af lægemidler på årets EULAR.

»JAK-kinasehæmmernes plads er foreløbigt primært for de patienter, hvor andre behandlinger ikke har tilstrækkelig effekt, og midlerne har derfor en lille markedsandel. Vi mangler data og dokumentation, som kan berettige, at vi bruger disse midler tidligere i sygdomsforløbet,« siger Merete Lund Hetland, der også forventer, at der på EULAR vil blive præsenteret mange nye data inden for spondylartrit og psoriasisartrit, samt fase 4-data for nye lægemidler til behandling af urinsyregigt.