Patienter med gigtsmerter har i et rehabiliteringsprogram fået gavn af kognitiv adfærdsterapi til at reducere depression og angst som følge af deres sygdom.

Kognitiv adfærdsterapi kan lære gigtpatienter at acceptere deres kroniske smerter

Acceptance and Commitment Therapy – en form for kognitiv adfærdsterapi, der fokuserer på psykologisk fleksibilitet og adfærdsændringer – har i forsøg på patienter, som har taget del i et smerterehabiliteringsprogram, vist gode resultater. Således har den kognitive adfærdsterapi betydeligt reduceret selvrapporteret depression og angst blandt gigtpatienter med kroniske smerter. Patienterne blev også mere aktive, mere […]