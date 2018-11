Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Tanzania er et land i Østafrika, og trods massiv udvikling i de seneste årtier har landet fortsat mange udfordringer. Stetoskopet var i Tanzania og ville gerne take om nogle af de problemer landet har, men det kan være farligt at stille Tanzanias sundhedssystem i et negativt lys, forklarede kirurgen Mohammed Shafiq. Derudover taler Stetoskopet om […]