Vinder: »Vores arbejde er i de fleste tilfælde baggrunden for, at patienter kan blive behandlet for kræft«

Dagens Medicin: Hvordan har I arbejdet med at forbedre kvaliteten på jeres afdeling det seneste år?

»Vi har styrket indberetningen til databaserne, fordi vi har et vedvarende fokus på, at vi får indberettet det nødvendige, og fordi vi har mangellister i afdelingen, der gør os opmærksomme. Jeg har selv arbejdet med urologisk cancer i mange år, været med til at designe databaserne, som handler om kræft i urinveje og mandlige kønsorganer, og også været med til at udarbejde kodevejledninger for patologers kodning. Det er noget, jeg altid selv er gået op i, og som jeg forsøger at præge mine kolleger til også at gå op i. Vi har også arbejdet en del med at implementere et nyt og mere brugervenligt system til vores vejledninger og er lige ved at indføre et nyt system til afvigelsesregistrering, hvor vi lettere får kortlagt, hvis der er afvigelser i afdelingen.«

Hvor mener du, at I har rykket jer mest?

»Specifikt omkring testikelkræft har vi arbejdet videre med et lille ’alert-program’ fra Herlev, der er lagt ind i vores patologisystem, og som nu kan udbredes til resten af landet. Det virker sådan, at hvis man glemmer nogle af de anbefalede koder, popper der alarmer op i patologisystemet, så man kan kode rigtigt med det samme. Vores patoanatomiske diagnoser er i virkeligheden en kæmpestor database, som man kan trække relevant viden ud fra, hvis man har puttet den rigtig ind – og det er det, der sker med testikelkræft i øjeblikket.«

Hvor er der stadig plads til forbedring?

»Der skal være en bedre adgang til sundhedsdata for sundhedsprofessionelle, der arbejder med kvalitetsdata. Eksempelvis er det ret vanskeligt at få adgang til at se, om man har kodet eller indberettet rigtigt, fordi der er en begrænset tidsramme, det kan foregå i, og fordi der er ret stram begrænsning for, hvem der har adgang til hvilke data. Lovgivningen spænder altså ben.

Det er også et problem, at der er begrænsede resurser til databaserne, idet der er et vist tidsvindue og tidsramme til rådighed, og det er ikke altid, man kommer helt i bund med datavalidering.«

Hvordan arbejder I med at sikre kvaliteten i det daglige arbejde?

»Vi har nogle procedurevejledninger for god standard, som bygger på nationale og internationale retningslinjer, som vi bruger i hverdagen, og så arbejder vi på at kortlægge afvigelser, så de kan undgås. «

Er der nogle af de kvalitetstal, I skal indberette, som er spild af tid?

»Nej, det synes jeg ikke er tilfældet for de data, vi patologer indberetter.«

Hvornår har du sidst følt dig som en vinder?

»Jeg bliver stolt, når vores kliniske kolleger anerkender, hvor vigtigt og nødvendigt arbejde vi patologer laver. Vores arbejde er i de fleste tilfælde baggrunden for, at patienter kan blive behandlet for kræft, og det er dejligt at blive mindet om.«

Kan du give mig et eksempel på, hvornår du sidst har grint over noget på arbejdet?

»Vi griner næsten hver dag, men den sidste rigtig sjove episode, jeg husker, var, da nogle bioanalytikere drillede mig. Når jeg sidder og arbejder, dikterer jeg, og så har jeg for nylig klaget over, at jeg ikke kan høre noget i det headset, jeg har på. I stedet for ’skærmbriller’ foreslog de, at jeg havde brug for ‘skærmører’«.

Hvis du ikke skulle arbejde som læge, hvad ville du da bruge tiden på?

»Jeg blev fanget af patologi, fordi det handler om diagnostiske nødder, der skal knækkes, og der er detektivarbejde i at løse gåder.

Når jeg engang ikke skal arbejde som læge mere, vil jeg nok få læst en hel del krimier. Og så elsker jeg at rejse til de varme lande – næste gang står den på Argentina, Chile og Bolivia i fire uger.«