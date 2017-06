Rekrutteringsekspert: Jørgen Schøler Kristensen kan gøre lige, hvad han vil

Den ene af de to formænd for Medicinrådet, Jørgen Schøler Kristensen, springer ni pladser op på Dagens Medicins liste over de 100 mest magtfulde i det sundhedsvæsenet. Ifølge magtpanelets rekrutteringsekspert, Lars Muus­mann, står hospitalerne i kø for at ansætte Jørgen Schøler Kristensen, der ud over at have været med til at igangsætte Medicinrådet også har formået at flytte hospitalsenhed Horsens rigtig meget som lægefaglig direktør.