MADRID (Dagens Medicin) – Langtidsdata for effekt og sikkerhed ved brug af det monoklonale antistof sirukumab til patienter med reumatoid artrit viser, at patienter, der ikke har haft tilstrækkelig effekt af- eller ikke kan tåle behandling med TNF-hæmmere, har god effekt af behandling med sirukumab.

På den europæiske reumatologikongres EULAR præsenteres i alt 11 abstracts med data for fase 3 studiet SIRROUND-T. Studiet er et randomiseret, dobbeltblindet og placebokontrolleret studie, som inkluderer 878 voksne patienter med moderat til svær reumatoid artrit, der ikke har haft tilstrækkelig effekt af- eller ikke kan tåle behandling med TNF-hæmmere. De deltagere, der fik aktiv behandling, blev behandlet subkutant med sirukumab 50 mg hver fjerde uge eller 100 mg hver anden uge i 52 uger.

54 pct. af de, der fik 50 mg, og 59 pct. af de, der fik 100 mg, opnåede efter et års behandling minimum 20 pct. forbedring af sygdomssymptomer, og rapporterede samtidig om markant forbedring af livskvalitet. Bivirkninger og alvorlige bivirkninger var på samme niveau for de to dosisstørrelser, henholdsvis ca. 80 pct. og 13-14 pct.

I en pressemeddelelse fra Janssen, producenten af sirukumab, siger professor Daniel Aletaha fra Wiens Universitet, at den langtidseffekt af behandling med sirukumab, som er vist i SIRROUND-T studiet, er opmuntrende, fordi de er opnået blandt en patientpopulation, som traditionelt er vanskelig at behandle. Flere end 60 pct. af patienterne i studiet var tidligere behandlet med to eller flere biologiske lægemidler, bl.a. TNF-hæmmere.

Efterfølgende analyser af fire fase 3 studier med sirukumab, som også præsenteres på EULAR, viser at behandlingen konsekvent øger hæmoglobinniveauet hos patienter med moderat til svær aktiv reumatoid artrit. Efter 16 ugers behandling er andelen af patienter med anæmi, som hyppigt forekommer ved reumatoid artrit, derfor betydeligt reduceret.

Endelig tyder data fra yderligere et studie med sirukumab, som også præsenteres på EULAR på, at behandling med lægemidlet hæmmer nedbrydningen af knoglevæv.