To nye former for medicin mod psoriasisgigt viser lovende resultater i fase II- og fase III-forsøg.

Der er behov for nye typer medicin til patienter, som lider af psoriasisgigt, en kronisk immunmedieret inflammatorisk sygdom, der rammer både leddene og huden.

I den sammenhæng er der godt nyt på vej til patienter med lidelsen. To nye studie af spirende lægemiddelkandidater mod sygdommen viser nemlig lovende resultater.

Den første præparat med det aktive stof tofacitinib var i et fase III-studie overlegent i forhold til et placebo til at mindske smerten i hævede led. Tofacitinib, der har handelsnavnet Xeljanz, er allerede godkendt til behandling af leddegigt. Den anden lægemiddelkandidat kaldet guselkumab viste i et fase II-studie, at det markant forbedrede ledfunktionen og psoriasis blandt patienter med psoriasisgigt.

Begge forskningsresultater er offentliggjort på den årlige reumatologi-konference, Annual European Congress og Rheumatology, der i disse dage bliver afholdt i Madrid, Spanien, af European League Against Rheumatism (EULAR).

Tofacitinib overlegent i forhold til placebo

I et randomiseret fase III-forsøg med tofacitinib på 422 patienter med psoriasisgigt havde lægemidlet markant forbedret patienternes tilstand efter tre måneder (målt ved ACR20) sammenlignet med et placebo. Forskerne så en effekt allerede efter to uger, og den vedblev med at være der efter 12 måneder. Mere end 91 pct. af patienterne havde ikke progression i deres sygdom i studieperioden.

»Selvom der er forskel i sygdomsudtrykket blandt patienter med psoriasisgigt og leddegigt virker tofacitinib mod begge sygdomme, da det virker på mange forskellige cytokiner. Da tofacitinib tages som tablet og ikke gennem en sprøjte, bliver det formentlig populært blandt både læger og patienter, så snart det bliver godkendt til behandling af sygdommen,« siger professor Philip J. Mease fra University of Washinton School of Medicine, USA, i en pressemeddelelse.

Fase II-forsøg viser lovende resultater

I fase II-forsøget med den anden lægemiddelkandidat, guselkumab, blev sygdomstilstanden forbedret for flere patienter på guselkumab sammenlignet med et placebo. Efter 24 uger havde 40 pct. af patienterne på guselkumab ingen tegn på psoriasis, mens tallet kun var 6,3 i placebogruppen.

Allerede efter 4 uger havde 21 pct. af patienterne på guselkumab opnået forbedring af deres tilstand efter ACR20 sammenlignet med 0 pct. i kontrolgruppen. Forbedringerne tog til gennem studieforløbet, og 58 pct. af patienterne på guselkumab havde opnået 20 pct. forbedring i ledsymptomer efter 24 uger sammenlignet med 18,4 pct. for kontrolgruppen. 14 pct. af patienterne på guselkumab opnåede en forbedring på 70 pct. i ledsymptomer. Tallet var to pct. i kontrolgruppen.

»Guselkumab, der rammer IL-23, virker til at være en ny lovende behandling til psoriasisgigt. Selvom anti-TNF-behandlinger har revolutioneret kontrollen med psoriasisgigt, er der behov for en ny generation af lægemidler til at behandle denne sygdom,« siger professor Atul Deodhar fra Oregon Health & Science University, USA, i en pressemeddelelse.