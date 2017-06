Lene Dreyer fra Gentofte Hospital skal på EULAR bl.a. præsentere ny viden om leddegigtpatienters risiko for at skulle have nyt knæled eller ny hofte.

Overlæge Lene Dreyer fra Videncenter for reumatologi og rygsygdomme på Gentofte Hospital ser på årets EULAR-kongres bl.a. frem til at kunne præsentere resultaterne af en undersøgelse af leddegigtpatienters risiko for at skulle have indopereret en ny hofte eller et nyt knæled.

Undersøgelsen har fokuseret på udviklingen i hyppigheden af indsættelse af kunstige knæ og hofter hos leddegigtpatienter, sammenlignet med risikoen i den generelle befolkning.

I perioden 1996-2011 har udbredelsen af biologiske lægemidler, og publicering af retningslinjer for behandling med biologiske lægemidler fra Institut for Rationel Farmakoterapi i 2002, kombineret med, at en stigende antal personer i den generelle befolkning har fået indopereret en kunstig hofte eller et knæled, betydet at den tidligere store forskel mellem leddegigtpatienter og den øvrige befolkning næsten var udlignet i 2011.

»Jeg vil også følge præsentationen af et britisk studie af 4.356 patienter med systemisk lupus og 21.845 matchede kontroller. Studiet viser, at patienter med systemisk lupus – og i særlig grad unge kvinder – har en øget dødelighed. Behandling med binyrebarkhormon ser ud til at øge dødeligheden, mens lavdosis behandling med Plaquenil beskytter. Studiet understreger, at Plaquenilbehandling er en grundsten som forebyggende behandling ved systemisk lupus,« siger Lene Dreyer, der også ser frem til præsentationen af et dansk studie af 1.750 patienter med psoriasisgigt, identificeret i den reumatologiske database DANBIO.

»Undersøgelsen peger på, at patienter med psoriasisgigt med mange komorbiditeter, herunder hospitalsindlæggelse med psykisk sygdom, har højere sygdomsaktivitet og mindre effekt af behandling med biologiske lægemidler,« siger Lene Dreyer.