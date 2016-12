Når data skaber godt humør

Med denne avis kårer vi for 10. gang landets bedste hospitaler og specialister, og – hånden på hjertet – i 2006 var sundhedssektoren ikke helt klar til vores projekt. Faktisk var vi på Dagens Medicin dårligt klar selv, for de kliniske kvalitetsdatabaser var fulde af huller, af gamle tal og overflødige indikatorer. Hvis de da overhovedet eksisterede, baserne altså.

Og i ti år har vi så været vidne til sundhedssektorens sukkende og halvhjertede dans rundt om data. Det er evident, at data skal samles og bruges, men i årevis har sundhedsprofessionelle våndet sig over al den tid, der anvendes på at indberette data, og klagesangen har været reel. Alt for sjældent er data vendt tilbage til afdelingen som et instrument, der kan hæve kvaliteten.

Undervejs har der været flere forkølede forsøg på at nyttiggøre data i en bredere kreds end blandt specialisterne. Altså give patienterne et instrument til at vælge sygehus. Sundhedsministeriet opfandt i 2006 et stjernesystem, som hurtigt led en stille død, fordi det var baseret på intetsigende data. Senere har de store universitetshospitaler lagt udvalgte data for behandlingskvaliteten på deres hjemmesider — godt gemt. Faktisk så godt gemt, at ingen kan finde dem i dag.

Men nu rykker det. De fleste kvalitetsdatabaser er blevet langt bedre — der er luget ud i overflødige indikatorer, flere baser inddrager patientrapporterede data, og enkelte har endda indbygget risikoscore. Der er fortsat plads til forbedring — og et godt stykke vej til realtime-data. Men alligevel.

Ude på afdelingerne er det også bogstaveligt talt blevet sjovere at arbejde med data. Det kan man bl.a. læse i vores interview med seks specialister i denne avis. De seks fagfolk repræsenterer ikke bare det ypperste inden for så forskellige felter som sklerose, plastikkirurgi, patologi, reumatologi, gynækologi og lungemedicin. De er også eksempler på, at dataarbejdet nytter og ligefrem skærper sanserne og arbejdsglæden. De beretter samstemmende om dynamiske afdelinger, hvor data arbejder på den fede måde. Og sjovt nok bliver der grinet meget hos dem alle.

En klippe i alt arbejdet med kvalitetsdata har været Paul Bartels, mangeårig chef for Det Nationale Indikatorprojekt. Bartels går på pension, men det gør hans institution langtfra. Regionerne har headhuntet en af sundhedssektorens stærke profiler, Jens Winther Jensen, til at lede foretagendet, som nu hedder Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Dén ansættelse er et kraftigt signal på et tidspunkt, hvor det nye sort er kvalitet frem for kvantitet.

Tillykke til alle jer, som topper tabellerne, men også til alle jer andre. Data og ranking handler jo ikke om at vinde over andre, men om at blive bedre. For patienternes skyld — og for arbejdsglædens skyld. Og tak til de 775 speciallæger, som har hjulpet med at vægte indikatorerne.

På gensyn i januar, hvor vi præsenterer en nyskabelse: De bedste behandlere inden for psykiatrien.