Ny forskning viser, at anti-TNF-midlet Cimzia ikke kan komme fra moderkagen til fostret under graviditeten. Gigtramte kvinder kan fortsætte deres behandling, selvom de bliver gravide, siger forsker.

Gigtmedicinen Cimzia (certolizumab pegol) kan ikke komme gennem moderkagen under en graviditet, og derfor bliver fostret heller ikke udsat for lægemidlets potentielle skadelige virkninger, viser ny forskning. Det nye forskningsresultat peger således på, at det formentlig er sikkert, at kvinder, der tager denne specifikke form for gigtmedicin, fortsætter med deres behandling, selvom de bliver gravide. […]