Høj magttænding

Ulla Astman er opdraget til jysk beskedenhed og til at være en holdspiller, der nødigt sætter sig selv i centrum. Skal hun på talerstolen ved store begivenheder, kan håndfladerne stadig blive fugtige og hjertet slå hurtigere. Men samtidig trigger det hende »helt vildt« at være tæt på den absolutte magt, og hun drømmer om en post som formand for Danske Regioner. »Det er jo den ultimative indflydelse.«