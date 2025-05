På Yngre Lægers repræsentantskabsmøde blev det torsdag vedtaget, at hverken tillidsrepræsentanter eller fællestillidsrepræsentanter for fremtiden er underlagt et loft på, hvor længe de må sidde på posten. Forslaget blev vedtaget med et flertal på 67 stemmer ud af de 81 afgivne, hvoraf ét medlem stemte blankt, hvilket tæller som et ‘nej’ i regi af Yngre Læger. Dermed opnåede forslaget en tilslutning på 82 pct., som langt overgår de to tredjedele, man skal opnå for at få stemt et forslag igennem....