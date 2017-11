NOAK-midlet Xarelto får endnu engang nej til både generelt og klausuleret tilskud af Medicintilskudsnævnet, der frygter, at et ja ville få læger uden den fornødne kardiologiske specialistviden til at iværksætte behandling med det.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Medicintilskudsnævnet siger nej til tilskud til behandling med NOAK-midlet Xarelto, selvom den er med i behandlingsvejledning for akut koronart syndrom. Af mødereferatet fra det seneste møde i Medicintilskudsnævnet fremgår det, at nævnet anbefaler Lægemiddelstyrelsen, at Xarelto 2,5 mg fortsat ikke bør have generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud. Nævnet afviser tilskud med den begrundelse, at […]