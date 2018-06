Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

En voldsom brand ramte Holbæk Sygehus i nat. Det betød, at sygehuset kl. 01.30 lukkede for indtag af patienter, og patienterne blev henvist til behandling på de omkringliggende sygehuse. Alle sygehusdirektører i Region Sjælland har fra morgenstunden siddet i telefonmøde for at finde ud af, hvordan normal drift og operationer kan opretholdes. Holbæk Sygehus har […]