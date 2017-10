Det sker langt fra altid, at fejl og utilsigtede hændelser i medicineringen på landets sygehuse bliver indrapporteret, selv om det er et lovkrav, viser ny forskning.

Ifølge loven skal alle fejl og utilsigtede hændelser ved medicineringen indrapporteres til Dansk Patientsikkerhedsdatabase, men forskning viser, at det langt fra altid sker. Det viser et forskningsstudie, skriver Videnskab.dk. Forskere har gennemgået journaler fra Aarhus Universitetshospital over en tre måneders periode og fundet to dødsfald, hvor »fejl skete, som kan have bidraget til eller resulteret i […]