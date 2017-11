Styrelsen for Patientsikkerhed (læs: patientusikkerhed) har igen lukket en lægeklinik uden varsel. I Sæby skete det 17. oktober, og det efterlod 1.800 patienter uden læge fra den ene dag til den anden.

Det skaber stor utryghed og uvished, når der ikke er en plan for, hvad der skal ske med de mange mennesker, der har brug for lægehjælp. De øvrige læger i Sæby fik af egen drift i løbet af nogle dage etableret et nødberedskab til akutte problemer – der kom ingen henvendelse fra hverken region eller styrelse. Stor forvirring og stor belastning af byens øvrige lægehuse blev konsekvensen, da man jo ikke har adgang til hinandens journaler, så man kan se, hvad patienterne fejler i øvrigt. Det blev siden meldt ud, at der ville kommer en vikar fra 13. november.

Fire uger uden læge er for lang tid, og man kan frygte, at nogle patienter kommer for sent med deres symptomer, når de skal vente.

Det havde været på sin plads, at man i styrelsen havde kontaktet regionen, som jo har det overordnede ansvar for lægedækning, og meldt ud at der ville opstå et problem, når man lukkede en klinik.

Så havde patienter og øvrige læger haft en plan fra dag et.