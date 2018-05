Bliver det et ja eller nej, når der skal stemmes om overenskomstaftalen? Dagens Medicin har spurgt tre læger, hvad de mener om aftalen mellem lægerne og regionerne.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Yngre Læger og Overlægeforeningens OK18-resultat er sendt til urafstemning. Afstemningen foregår fra 14. maj og ti dage frem, hvor alle Yngre Lægers medlemmer og overlægernes repræsentantskab skal stemme. Dagens Medicin har talt med tre læger fra repræsentantskaberne i foreningerne for at høre, hvad de tænker om den forhandlede aftale, og om de stemmer for eller […]