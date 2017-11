Ung, sårbar og utilpasset.

En helt særlig patientgruppe kan give praktiserende læger grå hår på hovedet og være kimen til megen frustration.

For hvordan undgår man, at den unge bliver væk i stolelegen mellem almen praksis, psykiatri og kommune?

Lene Agersnap er praktiserende læge, og hun leder i forbindelse med Lægedage i dag kurset ‘Gråzoneunge: Hvem hjælper Peter?’, der med oplæg fra bl.a. en erfaren udviklingskonsulent samt en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri skal stille skarpt på de udfordringer, som praktiserende læger møder, når de skal finde den rette hjælp til unge med diffuse psykiske problemer.

En konsultation med et ungt menneske, som er psykisk sårbart, kan nemlig afføde mange dilemmaer, fortæller hun.

Det bliver bl.a. tydeligt i case-historien om unge Peter, der lukker sig inde på sit værelse, ikke tager sin ADHD-medicin, ryger hash og dropper ud af erhvervsskolen. For har Peter almindelige teenageproblemer tilsat rusmidler, eller selvmedicinerer han på grund af en begyndende lidelse?

»Det er svært at vurdere, om den unge patient har en diagnose eller er ’skæv’ på en anden måde. Ofte er der ikke tale om et traditionelt lægeligt eller biomedicinsk problem, men om umodenhed, tristhed og generel sårbarhed, der har forskellige manifestationer og som på sigt kan udvikle sig til reelle diagnoser,« siger Lene Agersnap.

Samtidig kan det være en udfordring at manøvre i de forskellige tilbud, der kan få den unge på rette spor igen.

»Det kan være svært at være spilfordeler i forhold til de andre aktører, når det ikke drejer sig om sygehuse og speciallæger, hvor vi kender reglerne. I forhold til kommunerne er det sværere. Hvis du ikke ved, hvor du skal dirigere en person, som har brug for hjælp, hen, er det jo ikke nemt at have den rolle,« siger Lene Agersnap.

Landkort til kommunale indsatser

Netop øvelsen at manøvrere i de kommunale tilbud til unge mennesker har ført til udviklingen af et såkaldt ’kommunalt landkort.’ Det viser, hvor man typisk skal kigge hen for at finde den rette hjælp til sin patient.

»Ude i de 98 kommuner er der jo 98 forskellige måder at gøre tingene på, og det kan af mange grunde være rigtig svært at få et overblik over de regler, der eksisterer på området. Kommunerne ved det ofte ikke engang selv, selvom de gerne vil hjælpe,« siger Lene Agersnap.

Eksempelvis skal man kontakte kommunens UU-Center, hvis den unge er under 18 år gammel. Er den unge over 18 år og på uddannelseshjælp, er det Jobcentrets Ungeindsats, man skal kontakte, mens det hos en ung over 18 år på SU er selve uddannelsesstedet. Er den unge over 18 år og henvendelsen ydelsesuafhængig, kan man ringe direkte til kommunen og blive henvist til enten Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri eller andre afdelinger.

»Man skal hele tiden sige det rigtige og vide, hvad der giver adgang til hvad, også hvis patienten ikke har en decideret diagnose, men bare er en sårbar, utilpasset ung som måske befinder sig lige i grænselandet mellem barn og voksen. Det gælder om at finde det rette ‘sesam luk dig op’, før kommunekassen åbner sig,« siger Lene Agersnap.

Vigtigt med tidlig indsats

Hun peger på, at det kan være givtigt at have kendskab til den urskov af private eller fondsdrevne projekter, som man desværre skal høre om ved et tilfælde, men som har nogle gode initiativer til eksempelvis unge med dårligt selvværd. Problemer som grænser op til at kunne blive et psykisk problem, men som ikke er det og ikke skal være det.

»I stedet for at gå på diagnosejagt, var det måske bedre tidligere at kunne henvise til ikke lægelig hjælp med rod i problemet, som det manifesterer sig. Jeg tænker på manglende selvværd, mistrivsel etc. Så den unge fik fat et godt sted og kunne begynde at vokse derfra,« siger Lene Agersnap.

Oplevelsen er da også, at de praktiserende læger efterspørger viden på området og både kommer med stor spørgelyst men også stor frustration.

»For lige præcis dét tilbud tror jeg ikke findes i min kommune – siger de. Men sommetider gør det måske alligevel, og det hjælper hvis man ved, hvor man skal lede. Og vi håber med vores kursus at kunne hjælpe med at skabe bare lidt mere overblik,« siger Lene Agersnap.

I periferien eller orkanens øje

Ifølge Lene Agersnap er det ikke muligt at sige præcist, hvor store konsekvenser det har, at problemer med de sårbare unge er så svære at løse.

»De unge pendler mellem at sidde i vores stol og efterspørge en løsning og så at udeblive totalt. Vi er nogle gange inde i orkanens øjne og andre gange ude i periferien af problemet. Og vi kan ikke rende efter dem, medmindre det er meget grelt, hvor vi jo har et særligt ansvar for unge under 18,« siger hun.

I forlængelse af temaet om unge i gråzonen, har hun været med til at arrangere Teater Kompas-forestillingen ‘Når det skærer i hjertet’ i dag kl. 14 og 17. Det er en debatskabende forestilling om selvskade, målrettet unge fra 14 år, der skal give lægerne en mulighed for at se selvskade fra de unges egen synsvinkel.

»Det bliver et interessant eksperiment og jeg håber, at det kan skabe en lidt anderledes diskussion. Selvskade er meget hyppigt blandt unge og som tilskuer til det, bliver man ramt af alt fra vrede, medfølelse og afmagt. Vi kan lære rigtig meget af at vide noget om følelserne bag fænomenet, inden vi som læger går i rationelt selvsving,« siger Lene Agersnap.