Indsamling af underskrifter med mistillidsvotum til Styrelsen for Patientsikkerhed udvides fra Facebook-grupper til også at omfatte underskrifter via nyoprettet hjemmeside, og har nu rundet 6.000 underskrifter fra læger.

Fredag middag havde 2.700 læger via lukkede grupper på Facebook skrevet under på et mistillidsvotum til Styrelsen for Patientsikkerhed. Mandag formiddag rundede underskriftindsamlingen 6.000 underskrifter.

Initiativtageren, overlæge Kristian Rørbæk Madsen, ønskede i første omgang at afslutte indsamlingen søndag aften, men har efter omtale i trykte og elektroniske medier hen over weekenden besluttet sig for at fortsætte indsamlingen.

Samtidig er underskriftindsamlingen udvidet, så den ikke alene omfatter medlemmer af lukkede Facebook-grupper for læger, men nu også giver mulighed for – efter identifikation med autorisationsnummer – at underskrive på denne hjemmeside.

Hidtil har godt 6.000 læger har underskrevet et mistillidsvotum til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvoraf det bl.a. fremgår, at underskrivernes tillid til styrelsen er svækket på grund af styrelsens ageren i en række meget omtalte sager over de seneste måneder. Det gælder bl.a. Svendborg-sagen, politianmeldelse af en klinikchef på Rigshospitalet, indførelse af gebyrer som har truet lægevagtdækningen og frivillig lægehjælp, skærpelse af journalføringskrav etc.

Underskriftindsamlingen fik fredag direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted til at beklage lægernes mistillidsvotum til styrelsen, og inviterede initiativtageren Kristian Rørbæk Madsen til et møde med styrelsen.

Kristian Rørbæk Madsen har afslået styrelsens invitation til dialogmøde, og opfordret til handling i stedet i form af en dokumenteret ændret kurs fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Forhandlinger bør ske med Lægeforeningen, mener Kristian Rørbæk Madsen.

Lægeforeningen klar til møde

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, melder sig »mere end klar til et møde med både sundhedsministeren og Styrelsesdirektøren«.

»Der er en stor frustration blandt lægerne over myndighederne. De mange underskrifter er en klar og meget stærk reaktion på de urimelige rammer for tilsyn, som lægerne møder i deres arbejde. Det er op til styrelsen at ændre den måde, de fører tilsyn på. Og der er et klart behov for, at styrelsen ændrer fokus fra bureaukrati og pisk til at handle om læring for patientsikkerhedens skyld. I mange tilfælde er det ikke muligt at placere ansvaret for en fejl hos én person. Årsagerne skal ofte ses i sammenhæng med systemsvigt som f.eks. manglende tid eller manglende instrukser, og derfor er det mindst lige så vigtigt at gennemføre organisatoriske tilsyn, som kan sikre, at fejl ikke forekommer igen‚« siger han i en skriftlig kommentar til Dagens Medicin.