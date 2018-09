Forebyggende pleje og tilbud om hjemmebehandling af KOL-patienter ser ud til at have effekt på både antallet af hospitalsindlæggelser og længden af indlæggelserne, viser undersøgelse fra Aarhus.

PARIS (Dagens Medicin) – Tilknytning til et tværsektorielt lungeteam ser ud til at reducere antallet af hospitalsindlæggelser blandt patienter med svær KOL, og længden af den gennemsnitlige indlæggelse. Det viser resultaterne af en undersøgelse, som sygeplejerske, ph.d.-studerende Birgit Refsgaard, lungemedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital, har præsenteret på ERS-kongressen i Paris.

47 KOL-patienter fra Aarhus Kommune blev i 2016 tilknyttet et tværsektorielt lungeteam med deltagere fra bl.a. lungemedicinsk afdeling og almen praksis. Deltagerne kunne døgnet rundt kontakte lungeteamet, der tilbød patienterne at komme på hjemmebesøg, medicinsk behandling og uddannelse af patienter, pårørende og den kommunale hjemmepleje.

Langt de fleste af deltagerne, 77 pct., brugte muligheden for at søge hjælp hos lungeteamet. Til gengæld stod 4 af de 11 patienter, der ikke kontaktede lungeteamet, for næsten halvdelen af det samlede antal indlæggelser i hele gruppen.

»Vores ambition var at lære patienterne at blive bedre til at tage symptomerne i opløbet, og samtidig give dem en tryghed og psykisk sikkerhed ved at tilbyde dem backup døgnet rundt,« siger Birgit Refsgaard.

Hun understreger, at det faldende antal hospitalsindlæggelser og kortere indlæggelser er en tendens, som aktuelt er ved at blive efterprøvet i en randomiseret undersøgelse.

På landsplan bliver 20 pct. af patienter med svær KOL, der har været indlagt på hospital, genindlagt inden for en måned – og dødeligheden er ca. 10 pct. inden for en måned. Så der er tale om at give en gruppe af meget syge mennesker et nyt tilbud,« siger Birgit Refsgaard.