De første tolkestillinger er slået op, og Region Syddanmark er som landets første region godt i gang med at etablere eget tolkecenter, der skal ligge på Sygehus Lillebælt i Kolding. Det skriver regionen i en pressemeddelelse. Formålet med tolkecenteret er at forbedre kvaliteten af tolkningen for at undgå fejlbehandlinger eller forsinket diagnostik på grund af […]