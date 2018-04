Tillykke. Men det handler ikke kun om den sidste femøre

OK18: Det kan undre, at organisationerne ikke i større grad har kæmpet for at sikre deres medlemmer ordentlige arbejdsvilkår. Faglig stolthed og empati betyder for mange mere end den sidste hundredlap i lønforhøjelse. Det er også vigtigt for arbejdsgiverne at levere kvalitet, og derfor er vinderen af overenskomstforhandlingerne ikke den part, som har klemt de sidste mønter ud af modparten.