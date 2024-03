Det vækker bekymring i styregruppen for Dansk Stroke Register, at årsrapporten for 2022 peger på, at det i de fleste regioner er blevet vanskeligere at leve op til målsætningen om, at patienter med forbigående blodpropper i hjernen (TIA, transitorisk iskæmisk attak) skal tilbydes operation inden for 14 dage. Nationale og internationale neurologiske og karkirurgiske guidelines peger på, at der er god evidens for at anbefale TIA-patienter operation inden for 14 dage, hvis patienten har en forsnævring på carotis på over...