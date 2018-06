Testikelkræft-overlevere oplever stress 18 år efter endt behandling

Overlevere efter testikelkræft er mere stressede end mænd, som ikke har haft en kræftsygdom. Det viser et nyt dansk studie, som dokumenterer, at oplevelsen af at være stresset i gennemsnit følger mændene 18 år efter, at de har afsluttet deres behandling.