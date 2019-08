Systemets sejr – patientens tab

Kirurgien er i frit fald på Aarhus Universitetshospital i Skejby takket være et paradigmeskift i organisation og ledelse. Konsekvensen er længere ventelister, hyppige aflysninger af operationer, risiko for nedsat kvalitet af de kirurgiske indgreb og et uigennemskueligt, diffust ledelsessystem.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Da 59 kirurgiske overlæger tidligere på året afleverede et bekymringsbrev direkte til den øverste ledelse i Region Midtjylland, var det ikke på grund af besparelser og nedskæringer, men alene fordi det for alvor var gået op for os, hvilke negative konsekvenser paradigmeskiftet i organisation og ledelse inden for det kirurgiske speciale på landets nye supersygehuse […]