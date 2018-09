Sygehuslæger går stuegang på akutpladser i Vejle Kommune

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Vejle Sygehus afprøver en ny ordning, hvor speciallæger fra Medicinsk Afdeling skal foretage stuegang hjemme hos de medicinske patienter, der er udskrevet til et midlertidigt akutophold i kommunen. Ordningen bliver kaldt for ‘udgående stuegang’ og skal være med til at forebygge genindlæggelser og gøre patienterne mere trygge. »Projektet er med til at tilgodese de patienter, […]