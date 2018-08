12.424. Så mange udeblivelser uden afbud fra patienter har Sygehus Lillebælt oplevet i årets første syv måneder. Og det er både dyrt for hospitalet og kan have alvorligt konsekvenser for patienterne, skriver DR.

På nogle afdelinger er det knap hver tiende aftale, der ikke bliver overholdt.

»Udeblivelser er rigtig dyre. Det koster penge, når vi har læger og sygeplejersker stående klar til at hjælpe, og tiden så ikke bliver brugt. I nogle tilfælde er der også tale om særlige scanninger, hvor det koster mange penge at have maskinerne stående, uden at de bliver brugt,« siger Cathrine Tromborg, der er kommunikationschef hos Sygehus Lillebælt til DR.

Hun henviser til, at vigtigst af alt, kunne andre patienter have fået glæde af tiden i stedet for. På den måde har udeblivelserne det ret alvorlige konsekvenser.

Værst ser det ud på fysio- og ergoterapiafdelingen på Kolding Sygehus, hvor 8,7 pct. af patienterne bliver væk. Også afdelingen for hjerne- og nervesygdomme på samme sygehus er hårdt ramt. Her udebliver 7,8 pct. af patienterne fra deres aftale.