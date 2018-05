Lægemiddelvirksomheder som ønsker at støtte kompetenceudvikling og efteruddannelse af personalet på de syddanske sygehuse må fremadrettet udelukkende henvende sig via sygehusdirektionen. Deltagergebyrets størrelse skal fremgå, og så må deltagelsen i arrangementerne ikke være behæftet med øvrige forpligtelser for hospitalernes ansatte.

Det er hovedtrækkene i den aftale, som Region Syddanmark og Lægemiddelindustriforeningen (Lif) i dag har offentliggjort om fælles principper for samarbejdet om efteruddannelse.

»Samarbejde med industrien har altid haft en høj prioritet. Men ingen må være i tvivl om det sundhedsfaglige personales uafhængighed og habilitet på de syddanske sygehuse. Med de nye, fælles principper har vi et godt udgangspunkt for at fortsætte det gode samarbejde mellem lægemiddelvirksomhederne og de faglige miljøer,« udtaler regionsdirektør i Region Syddanmark, Jane Kraglund, i en pressemeddelelse.

Småafvigelser fra aftalen med Hovedstaden

Aftalen mellem de to parter træder i kraft 1. juni 2018 og kommer i forlængelse af, at Danske Regioner tidligere på året vedtog nye retningslinier for samarbejdet mellem hospitalerne og industrien.

I marts indgik Lif den første aftale med Region Hovedstaden. Og selvom hovedtrækkene i den nye aftale med Region Syddanmark er de samme, adskiller de to aftaler sig alligevel på en række punkter.

»I Region Hovedstaden skal virksomhederne sende invitationerne til afdelingscheferne på sygehusene, hvor de i Region Syddanmark sendes til direktionen, som omvendt har tilkendegivet en målsætning om at give virksomhederne svar inden 14 dage,« siger chefkonsulent i Lif, Carsten Blæsberg, som er medansvarlig for forhandlingerne med de enkelte regioner.

Dertil kommer, at aftalen med Region Syddanmark afgrænser sig til alene at omhandle efteruddannelsesaktiviteter, hvor aftalen med Region Hovedstaden også indeholder en bestemmelse om deltagelse i de såkaldte advisory boards samt face-to-face møder med industrien.

»Og så skal aktiviteter som afholdes på sygehusmatriklerne i Region Syddanmark altid have sygehuset som hovedarrangør, selvom virksomhederne fortsat godt kan sponsorere arrangementerne, hvis der blot er fuld åbenhed herom. Region Syddanmark har endvidere ønsket, at virksomheder i visse tilfælde skal angive et deltagergebyr på de arrangementer, som virksomheden inviterer til – med mindre, at arrangementet er omfattet af bagatelgrænsen, som omfatter almindelig mødeforplejning, materialer og fagligt indhold. Overskrider arrangementerne bagatelgrænsen, har Region Syddanmark krævet, at de betaler en form for deltagergebyr,« siger Carsten Blæsberg.

Øvrige aftaler snart på plads

Der mangler fortsat at blive forhandlet en aftale på plads med landets tre øvrige regioner. Men det forventes, at aftalerne vil falde på plads inden længe, fortæller Carsten Blæsberg.

»Vi har haft møder med Region Nordjylland og Region Midtjylland og nye møder er planlagt med Region Sjælland. Så vi er i dialog med dem, og jeg tror, vi vil se aftalerne begynde at lande omkring sommeren.«

»Vi synes, det er vigtigt, at reglerne bliver så ensartede som muligt på tværs af landet, og det kunne selvfølgelig være sket via en overordnet aftale med Danske Regioner. Men de enkelte regioner har haft nogle særlige præferencer, og så har der været forskel på, hvor meget forholdet mellem lægemiddelindustrien og sygehusene har været på dagsordenen i de enkelte regioner,« siger Carsten Blæsberg.