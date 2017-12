Udvalgte patienter under 18 år med spinal muskelatrofi (SMA) kan under visse betingelser og streng kontrol tilbydes behandling med lægemidlet Spinraza. Det er vurderinger fra NT-rådet, som kommer med anbefalinger til Sveriges landsting og regioner.

I Danmark har Medicinrådet afvist at anbefale at anbefale ibrugtagning af Spinraza, fordi prisen på lægemidlet ifølge rådet er urimelig høj.

I Sverige har NT-rådet gennemført forhandling med Biogen om reduceret pris, og forventningen er, at alle landsting vil skrive under på rabataftalen. Størrelsen på rabatten er ikke offentliggjort. Behandlingen med Spinraza koster som udgangspunkt ca. fire mio. kr. per patient for det første års behandling, og ca. to mio. kr. for de efterfølgende år.

Anbefalingerne om at bruge Spinraza til behandling af svenske patienter gælder kun børn med SMA type 1 og 2, og NT-rådet skriver specifikt, at generel ibrugtagning ikke er anbefalet.

»Spinraza er et meget dyrt stof. Derfor må vi sikre, at patienterne, der modtager stoffet, er dem med det største behov og der, der får mest ud af det. Behandlingen skal også ophøre med det samme, hvis det ikke har nogen virkning,« siger NT-rådets formand Gerd Lärfars i en kommentar.

NT-rådet har udpeget en arbejdsgruppe bestående af eksperter inden for pædiatri og neurologi, der sammen med patientens behandlende læger skal afgøre, om patienten skal tilbydes behandling med Spinraza.

Behandling kan kun udføres i overensstemmelse med forud fastlagte medicinske kriterier, og hvert halve år skal det vurderes, om patienten har effekt af behandlingen. Desuden fastslår NT-rådet, at al behandling med Spinraza bør følges op i nationale kvalitetsregistre med det formål at få mere viden om lægemidlets virkning og sikkerhed på koncernniveau.

NT-rådet vurderer, at der i øjeblikket ikke er tilstrækkelig videnskabelig dokumentation til at understøtte brugen af ​​Spinraza hos voksne patienter eller patienter med SMA type 3.