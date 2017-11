Svendborg-sagen kommer for Højesteret til marts

Den 21. marts 2018 får den dømte læge i Svendborg-sagen og resten af den danske lægestand svar på, hvad Højesteret mener om sagen. Den såkaldte Svendborg-sag kommer nemlig for Højesteret den dag, oplyser kilder til Ugeskrift for Læger. Det skriver ugeskriftet på sin hjemmeside. En yngre læge blev 30. august i år dømt for grov […]