Tidligere overlæge Svend Lings er i Østre Landsret kendt skyldig for at have overtrådt straffelovens § 240 ved at medvirke til tre selvmord. Dermed skærpes hans straf fra byretten i Svendborg på 40 dages betinget fængsel og bliver til 60 dages betinget fængsel. Den pensionerede læge Peter Frits Schjøtt, der har hjulpet sin kollega med […]