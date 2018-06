Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Der er brug for mere ledelseskraft i landets øverste sundhedsfaglige myndighed, mener Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm. Derfor opslår styrelsen i dag en nyoprettet stilling som vicedirektør og styrker samtidig de to største enheder ved at etablere en centerstruktur med to sideordnede chefer. Siden Søren Brostrøm tiltrådte i 2015 har han alene udgjort direktionen i Sundhedsstyrelsen. […]