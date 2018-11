Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Sundhedsstyrelsen er kritisk over for Sundhedsudvalget i Region Hovedstadens beslutning om at bevare de mindre akutklinikker på Glostrup, Amager og Hvidovre, og Herlev og Gentofte hospital. En fuldstændig besvarelse af akutklinikkerne betyder, at de fortsat vil have mulighed for at indlægge medicinske patienter. Beslutningen går mod anbefalingen i det brev, Sundhedsstyrelsen sendte Region Hovedstaden, hvori […]