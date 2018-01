Region Syddanmark får grønt lys til etablere regionsklinik på Sydvestjysk Sygehus for at sikre lægedækning i Esbjerg.

Sundheds- og Ældreministeriet giver Region Syddanmark tilladelse til at åbne en almenmedicinsk klinik på Sydvestjysk Sygehus. Det fremgår af et svar fra ministeriet. Regionen har i flere år haft problemer med tiltrække praktiserende læger til Esbjerg og håber, at den nye regionsklinik kan være med til at ændre på dette. Planen er, at lægeklinikken skal […]