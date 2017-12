Et eftersyn af tilbuddene til stofskiftepatienter skal klarlægge, om der er brug for en styrket indsats, siger sundhedsministeren.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) sætter et eftersyn af tilbuddene til stofskiftepatienter i gang for at få belyst problemer og behandlingsmuligheder på området. Det skriver sundhedsministeriet på sin hjemmeside.

Det sker, fordi en række stofskiftepatienter og deres patientforeninger ikke tilfredse med den behandling, som de modtager i sundhedsvæsenet. Mange patienter med lavt stofskifte oplever, at lægerne er tilbageholdende med at udskrive lægemidler indeholdende stofskiftehormonet thyroid på grund af manglende viden om eventuelle bivirkninger på længere sigt.

»Henvendelser fra patienter, som ikke føler sig godt nok behandlet i vores fælles sundhedsvæsen, skal tages alvorligt. En række stofskiftepatienter har gjort mig opmærksom på, at de ikke får den medicin, de har behov for, på grund af manglende viden. Derfor har jeg sat et eftersyn af de nuværende tilbud til stofskiftepatienter i gang, så vi kan få undersøgt, om der skal sættes anderledes ind på det her område,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby i en kommentar på hjemmesiden.

Eftersynet vil bestå i en indsamling af aktuel viden om forskellige behandlinger af lavt stofskifte fra ind- og udland i dialog med patientforeninger og eksterne eksperter på området.