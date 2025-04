Nationalt Genom Center er halvvejs mod det ønskede antal genomer i databasen: Nu får forskerne adgang

Nationalt Genom Center blev sat i verden for at gøre personlig medicin til en mulighed i Danmark. Målet er at indsamle genomsekventeringer på 60.000 danskere, og lige om lidt runder databasen 30.000. Det betyder også, at databasen nu åbner op for forskere.