Styrelse og regioner vil sikre mere brugbare indberetninger af utilsigtede hændelser

Når læger og andre sundhedspersoner rapporterer utilsigtede hændelser (UTH), skal indrapporteringerne styrke patientsikkerheden i sundhedssektoren bedst muligt. Derfor indgår landets fem regioner i et samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed til næste år for at afklare ordningens rolle i patientsikkerhedsarbejdet. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

»Det har været afgørende i opbygningen af en stærk patientsikkerhedskultur, at sundhedspersoner har haft en meget bred rapporteringspligt, hvor vi i modsætning til mange andre lande ikke kun har rapporteret de mest alvorlige UTH’er,« siger overlæge Lena Graversen, der er kontorchef i Vidensformidling og Læring i Styrelsen for Patientsikkerhed, der administrerer rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser,

»Når man ser på danske sundhedspersoners opbakning til rapporteringsordningen og antallet af rapporter, er der ikke mange lande i verden, der kan følge med. Vi har fået etableret en god patientsikkerhedskultur. Men vi ser nu et behov for at revitalisere og fremtidssikre rapporteringsordningen,« understreger hun.

Pilotprojekter i 2018

Styrelsen har løbende mødtes med regionerne – første gang i marts i år, da styrelsen tog rundt til de forskellige regioner for at få et indtryk af, hvilke erfaringer landets sundhedspersoner har med rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser og ordningens rolle i patientsikkerhedsarbejdet.

Styrelsens overordnede konklusioner efter møderne var dels, at den nuværende rapporteringspligt ikke understøtter læringsarbejdet lokalt og regionalt tilstrækkeligt, og at den ikke afspejler rapporteringspraksis i alle fem regioner.

I september præsenterede styrelsen så konklusionerne for regionernes sundhedsdirektører, som gik med til et samarbejde. Samarbejdet betyder, at en række pilotprojekter vil blive sat i værk for at afklare, om det giver mening at ændre på rapporteringspligten.

Den 11. december holdt styrelsen første planlægningsmøde med repræsentanter fra regionerne. Her var der stor interesse for at deltage i afprøvningen, skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i pressemeddelelsen.