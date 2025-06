Graft versus host disease (GVHD) er en frygtet autoimmun komplikation til stamcelletransplantation, men et nyt studie viser, at det er muligt med medicinsk profylakse markant at reducere risikoen. Forskningsresultatet er netop blevet præsenteret på den årlige kongres for European Hematology Association (EHA). Den nuværende praksis for at reducere risikoen for GVHD til patienter, der modtager allogen blodstamcelletransplantation, kombinerer typisk et calcineurinhæmmer med methotrexat. Det har beskyttende effekt, men langt fra for alle. I den nye undersøgelse (fase 3-studiet CAST) undersøgte...