Stort potentiale i kombinationspræparater til diabetes

Patienter med type 2-diabetes får ofte mellem 10 til 20 forskellige tabletter og nogle flere injektioner dagligt, hvorfor der er stort potentiale i at udvikle kombinationspræparater, der kan reducere mængden af medicin til patientgruppen.

De senere år er nye insulinanaloger, SGLT 2-hæmmere og langtidsvirkende GLP-1-analog blevet tilgængelige i Danmark. Og for få måneder siden kom så den første kombination af insulin og GLP-1 fra Novo Nordisk i én og samme pen, Xultophy (Tresiba og Victoza) til behandling af patienter med type 2-diabetes. Og i efteråret 2016 blev Sanofis’ LixiLan, der kombinerer insulin glargin og GLP-1-agonisten Lyxumia godkendt i USA, og vil i løbet af 2017 også ramme Europa som Suliqua (iGlarLixi).

»For at opnå en god glykæmisk kontrol behandles mange patienter med type 2-diabetes med insulin og GLP1-agonister i fri kombination. Én pen med begge er en fordel for så skal patienterne administrere færre præparater. Kombinationen mindsker desuden risikoen for lavt blodsukker og giver færre bivirkninger fra mavetarmkanalen,« siger professor Tina Vilsbøll, der er klinikchef på Steno Diabetes Center Copenhagen.

For nyligt har AstraZeneca lanceret Qtern (saxagliptin/dapagliptin), som indeholder både en DPP4-hæmmer og en SGLT2-hæmmer og flere firmaer følger snart trop med tilsvarende kombinationer indenfor disse klasser.

»Hvorvidt vi fremover får præparater, der kombinerer metformin, DPP4-hæmmere og SGLT-2-hæmmer i én tablet er uvist,« siger Tina Vilsbøll.

Hvad angår langtidsvirkende insuliner isoleret set, så arbejder medicinalfirmaerne på højtryk med at udvikle præparater til type 1 og type 2-diabetes, der kan administreres én gang om ugen i stedet for én gang dagligt.

»Udfordringen er at holde blodsukkeret stabilt ved én ugentlig injektion uden at medføre risiko for hypoglykæmi. Insulinanalogerne kan forventes på markedet i løbet af tre-fem år,« siger Tina Vilsbøll og tilføjer, at der også forskes i lever-specifikke insuliner og insuliner, der kun virker ved højt blodsukker.

Tina Vilsbøll peger på Novo Nordisks GLP1-analog semaglutid, som et præparat, der er værd at holde øje med.

Resultater fra SUSTAIN 6-studiet viste sidste år, at semaglutid mindsker risikoen for alvorlig hjertesygdom og apopleksi signifikant hos højrisikopatienter med type 2-diabetes sammenlignet med placebo. Semaglutid ventes at nå det europæiske marked senere i år, siger Tina Vilsbøll:

»Som kliniker er det betryggende at moderne diabetespræparater, inden de markedsføres ikke blot er vurderet i forhold til effekt i 6-12 måneder, men er grundigt undersøgt i f.eks. kardiovaskulære studier gennem længere tid. Det gør de nye præparater meget nemmere at integrere i den kliniske praksis fra dag et.«

Apropos kardiovaskulære studier forventes det, at der i løbet af de kommende to år leveres data for SGLT 2-hæmmerne Invokana (canagliflozin) og Forxiga (dapagliflozin), samt GLP1 receptoragonisterne Trulicity (dulagutid) og Budyreon (exenatide).

»Studierne skal gøre os klogere på, om der er klasseeffekter ved SGLT 2-hæmmere og GLP1-receptoragonister – eller om det blot er specifikke præparater – som Jardiance og Victoza – der beskytter mod hjertekarsygdom. Og så vil studierne bidrage med kardiovaskulære data på ikke-højrisiko diabetespatienter,« siger Tina Vilsbøll.

Endelig vil det over de næste år blive tydeligt, at de firmaer, der i dag har fokus udvikling af diabetesmidler, kommer til at beskæftige sig med medicinsk appetitregulering. Bl.a. har flere firmaer såkaldte dual- og triple agonister i klinisk udvikling, f.eks. et kombinationspræparat med GLP-1 og glukagon. »Hormoner til at ‘snyde’ appetitregulering til behandling af fedme vil vi se meget af. Vi er kun lige begyndt at skimte toppen af isbjerget,« siger Tina Vilsbøll.