Regionshospital Nordjylland har oplevet en kraftig vækst i overbelægning de seneste halve år. Tallene viser, at afdelingen er overbelagt over halvdelen af tiden.

Kirsten Lau Baggesen, der er klinikchef på medicinsk afdeling ved Regionshospital Nordjylland, har ikke mærket noget til den nationale handlingsplan for den medicinske patient. Det eneste, hun har bemærket, er, at flere og flere patienter strømmer til, og at hun og hendes kolleger har fået meget mere travlt. »Der tegner sig en klar tendens af, […]