Støjberg blokerer for EMA til Danmark

Udsigten til at modtage en stor mængde indvandrere, hvis det europæiske lægemiddelagentur flyttes til Danmark, får nu regeringen til at opgive EMA-kandidaturet.

OBS: Dette er en aprilsnar

Regeringen opgiver sine ambitioner om at trække det europæiske lægemiddelagentur (EMA) til København, erfarer Dagens Medicin.

Det sker, efter at beregninger i Udlændinge- og Integrationsministeriet har vist, at placeringen af det prestigefyldte EU-agentur er forbundet med »ikke-ubetydelige udgifter« til integration af op mod 900 udenlandske EMA-ansatte samt disses familier, au pair-piger, chauffører og andre ansatte.

»Placeringen af yderligere et større EU-agentur (Det Europæiske Miljøagentur ligger i Danmark, red.) vil medføre et større end oprindeligt forventet pres på integrationsindsatsen, da størstedelen af agenturets ansatte formodes at medbringe ubeskæftigede ægtefæller og/eller børn samt ansatte, der kan gøre krav på danske integrations- og velfærdsydelser,« skriver ministeriet i et notat.

Hvor mange nuværende EMA-ansatte, der måtte følge agenturet til dets nye placering, er uvist, men agenturets nuværende placering i London øger sandsynligheden for, at et større antal ikke-vestlige indvandrere fra især tidligere britiske kolonier ville bosætte sig i København, hvis agenturet skulle have være placeret i Danmark. EU-Kommissionen træffer senere på året beslutningen om det nye hjemsted for EMA, der flyttes fra London som konsekvens af Brexit, som blev besluttet ved en folkeafstemning 23. juni 2016.

Bag regeringens beslutning om at trække kandidaturet ligger efter Dagens Medicins oplysninger også intern uenighed i regeringen om den geografiske placering af EMA i Danmark. Det forlyder fra kredse tæt på regeringen, at Novo Nordisks tidligere koncernchef, Lars Rebien Sørensen, der hidtil har fungeret som regeringens lobbyist for at få EMA til Danmark, har stillet som ultimativt krav, at agenturet skulle placeres i København. Nærmere bestemt i den nuværende Zentropa-filmby i omegnskommunen Hvidovre, hvor Lars Rebien Sørensen er født og opvokset.

Dette krav har stået over for udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) jyske bagland, som i samarbejde med Midtjysk Erhvervsråd har opnået option på at erhverve den nuværende journalisthøjskole på Olof Palmes Allé i Aarhus til at huse EMA. Journalisthøjskolen flytter om kort tid til nye lokaler tæt på universitet. En placering på Olof Palmes Allé ville samtidig gøre EMA til nabo til RKKP, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, Region Midtjyllands administrative hovedsæde, samt næsten-nabo til Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Det erhvervspolitiske konsortium har ligeledes ifølge Dagens Medicins oplysninger været i tæt dialog med byrådet i Aarhus om at flytte østjydernes lufthavn i Tirstrup til et område meget tættere på Aarhus.

På et pressemøde senere i dag, lørdag 1. april, forventes regeringen officielt at annoncere, at Danmark ikke længere er kandidat til at være værtsland for EMA.

På pressemødet deltager udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) samt fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V).

Det er uvist, om Lars Rebien Sørensen i sin egenskab af de facto tidligere særlig udsending for regeringen vil deltage.

Afvisningen af EMA betragtes i ministeriet som stramning nr. 51 på udlændingeområdet, og der vil derfor på pressemødet blive serveret kage for de fremmødte journalister og pressefotografer.