Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Dødeligheden inden for den første måned blandt både yngre og ældre patienter med akut leukæmi er stabilt lav med en dødelighed på henholdsvis to og fem pct., viser den seneste årsrapport fra Dansk Akut Leukæmi Database, som er en del af den Hæmatologiske Fællesdatabase i Danmark. Muligheden for at kunne skelne mellem resultaterne for yngre […]