Politikerne i Region Syddanmark var hurtige til at indgå en aftale om konstituering. Natten til onsdag indgået en konstitueringsaftale for det nye regionsråd i Region Syddanmark mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Siden tilsluttede Enhedslisten sig aftalen, der betyder, at Stephanie Lose (V) fortsætter som regionsrådsformand. Poul-Erik Svendsen (S) fortsætter […]